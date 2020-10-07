Trabzonspor, Erzurumspor ile hazırlık maçı oynayacak

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Süper Lig 2020-21 sezonuna verilen milli arada Erzurumspor ile hazırlık maçı oynayacağız. 10 Ekim 2020 Cumartesi günü Kazım Karabekir Stadyumu´nda oynanacak karşılaşma saat 16.00´da başlayacak" denildi.

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