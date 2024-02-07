Trabzonspor, Eric Junior Bocat ve Tim Jabol Folcarelli'yi kadrosuna katıyor
Ara transfer döneminin son günlerinde gaza basan Trabzonspor, Fransız futbolcular Eric Junior Bocat ve Tim Jabol Folcarelli'de son aşamaya geldi.
Trabzonspor, ara transferin son günlerinde atağa kalktı. Belçikalı sağ bek Thomas Meunier'i Trabzon'a getiren bordo-mavililer, Fransız sol bek Eric Junior Bocat ile bir diğer Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli'de mutlu sona çok yaklaştı.
Taraflar arasında görüşmeler son aşamaya gelirken, son pürüzlerin giderilmesi halinde her iki oyuncunun da Trabzonspor forması giymesi bekleniyor.
BOCAT'TAN 25 MAÇTA 3 ASİST
St. Truiden forması giyen 24 yaşındaki sol bek Eric Bocat, bu sezon Belçika ekibiyle 25 maça çıktı. Fransız futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol atıp 3 de asist yaptı.
FOLCARELLI'DEN 2 GOL, 4 ASİST
Transferi için uzun süredir uğraş verilen 24 yaşındaki orta saha Tim Jabol-Folcarelli ise Fransa Ligue 2 ekiplerinden Ajaccio'da forma giyiyor. Kırmızı beyazlılarla bu sezon 23 maça çıkan Folcarelli, 2 kez ağları sarsıp 4 de gol pası verdi.