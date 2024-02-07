Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        63
        Galatasaray
        GS
        63
        Beşiktaş
        BJK
        39
        Trabzonspor
        TS
        37
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Kasımpaşa
        KSM
        35
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        34
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        30
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        28
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        28
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        27
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        26
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        24
        Gaziantep FK
        GFK
        24
        Tümosan Konyaspor
        KON
        22
        İstanbulspor
        İST
        11
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, Eric Junior Bocat ve Tim Jabol Folcarelli'yi kadrosuna katıyor - Son dakika haberleri - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor, Eric Junior Bocat ve Tim Jabol Folcarelli'yi kadrosuna katıyor

        Ara transfer döneminin son günlerinde gaza basan Trabzonspor, Fransız futbolcular Eric Junior Bocat ve Tim Jabol Folcarelli'de son aşamaya geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 12:31 Güncelleme: 07.02.2024 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'a iki Fransız!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor, ara transferin son günlerinde atağa kalktı. Belçikalı sağ bek Thomas Meunier'i Trabzon'a getiren bordo-mavililer, Fransız sol bek Eric Junior Bocat ile bir diğer Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli'de mutlu sona çok yaklaştı.

        Taraflar arasında görüşmeler son aşamaya gelirken, son pürüzlerin giderilmesi halinde her iki oyuncunun da Trabzonspor forması giymesi bekleniyor.

        BOCAT'TAN 25 MAÇTA 3 ASİST

        St. Truiden forması giyen 24 yaşındaki sol bek Eric Bocat, bu sezon Belçika ekibiyle 25 maça çıktı. Fransız futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol atıp 3 de asist yaptı.

        FOLCARELLI'DEN 2 GOL, 4 ASİST

        Transferi için uzun süredir uğraş verilen 24 yaşındaki orta saha Tim Jabol-Folcarelli ise Fransa Ligue 2 ekiplerinden Ajaccio'da forma giyiyor. Kırmızı beyazlılarla bu sezon 23 maça çıkan Folcarelli, 2 kez ağları sarsıp 4 de gol pası verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        Annesiyle tartıştı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Annesiyle tartıştı! Böyle evlat olmaz olsun!
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        2 bölge için deprem uyarısı! 7 ve üzeri...
        2 bölge için deprem uyarısı! 7 ve üzeri...
        Trump'ın rakibi 'hiçbiri'ne karşı kaybetti
        Trump'ın rakibi 'hiçbiri'ne karşı kaybetti
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        Avrupa'nın gözdesi Semih!
        Avrupa'nın gözdesi Semih!
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        445 milyon liralık kaçak 49 araca el konuldu
        445 milyon liralık kaçak 49 araca el konuldu
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        ABD'li gazeteci Putin ile röportaj yapacak
        ABD'li gazeteci Putin ile röportaj yapacak
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor
        Habertürk Anasayfa