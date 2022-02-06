DHA

Trabzonspor, genç santrafor Emrehan Gedikli transferinde son aşamaya geldi. Bordo-mavililer Almanya´nın Bayern Leverkusen takımında forma giyen 18 yaşındaki Emrehan Gedikli´yi renklerine bağlamak için kente davet etti. Leverkusen altyapısında yetişen 2003 doğumlu oyuncunun Almanya´dan İstanbul aktarmalı olarak bu gece Trabzon´da olması ve yarın sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Güncel piyasa değer 1 milyon Euro olan Gedikli´nin Bayern Leverkusen ile sözleşmesi 2023 yılı Haziran ayında bitecek.

9´UNCU TRANSFER

Trabzonspor, Emrehan Gedikli´yle anlaşma sağlanması halinde Kouassi, Visca, Puchacz, Yusuf Erdoğan, Enis Destan, Batuhan Kör, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen´in ardından 9´uncu transferini gerçekleştirmiş olacak.