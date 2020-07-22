Bordo-mavili takım, takımdan ayrılan teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ardından göreve getirilen Eddie Newton, yönetiminde ilk çalışmasını yaptı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.

İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme'nin çalışmada yer aldığı öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.