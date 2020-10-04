Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Oyuncuya, 2020-2021 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin avro garanti ücret, 2021-2022 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin avro garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 1 milyon 400 bin avro garanti ücret ödenecektir." ifadesine yer verildi.

Bordo- mavili kulübün internet sitesinde ise "Trabzonspor'a hoş geldin Djaniny!" denildi.

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, son olarak Suudi Arabistan'ın El Ahli takımında oynadı.