Trabzonspor´da Olağanüstü Genel Kurul kararı alınmasının ardından başkan Ahmet Ağaoğlu, yazılı açıklama yaparak görevinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, 5 yıldır başkanlık görevini yürüten Ahmet Ağaoğlu´nun istifa kararını ve kongre sürecini Demirören Haber Ajansı´na (DHA) değerlendirdi.

"HEPİMİZ İÇİN SÜRPRİZ OLDU"

Ali Sürmen, başkan Ahmet Ağaoğlu´nun istifa etmesindeki sebebi açıklamasının beklediklerini söyledi. Usulün, kongre sürecinde devir teslim şeklinde olması gerektiğini belirten Sürmen, "Değerli başkanımız sayın Ağaoğlu´nun neden istifa ettiğini kendisi bizzat açıklamadan bizlerin değerlendirme yapması doğru olmaz. Hepimiz için sürpriz oldu, açıklamasını beklerdik. Sayın başkan aday da olabilir ve 'yeni ekiple yola devam edeceğim' diyebilirdi, bu hakkıydı. Aksine, aday olmama gerekçelerini de diyebilirdi, ama her halükarda kongre sürecini O'nun yürütmesini beklerdik. İstifa etmenin anlamı yok" ifadelerini kullandı.

"GÖREVİ DEVREDİP AYRILMASI GELENEKLERE UYGUNDUR"

Ahmet Ağaoğlu´nun istifa gerekçesinin yazılı açıklamada belirtilmediğine dikkati çeken Sürmen, "Geleneklere uygun olan, aday olmayan başkanların kongreyi yapıp görevi teslim etmesidir. Geçmişte Nuri Albayrak olağanüstü kongreyi yaptı, aday değildi ama istifa da etmedi. Aday değilsen bile istifa etmezsin, çünkü neden yok. İstifa nedeni yazılı açıklamada belirtilmemesi bizim için de sürpriz oldu. Sayın Ağaoğlu eğer aday olmayacaksa, böyle bir irade sergileyecekse genel kurulu yapıp yeni seçilen arkadaşlara görevi devredip ayrılması geleneklerimize uygundur" diye konuştu.