Ali Sürmen, yaptığı yazılı açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman ile Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının ardından bizzat görüştüğünü ve karşılıklı anlaşma sonucu yolların ayrıldığını ifade etti.

Yönetim kurulu ile Ünal Karaman'ın birlikte verdiği bu kararın ardından, basında ve özellikle sosyal medyada gerçek dışı beyanların yer aldığını, bu nedenle de açıklama yapma gereği doğduğunu aktaran Sürmen, şöyle devam etti:

"Öncelikle belirtmek isteriz ki Trabzonspor Kulübü başkanlık makamı, camianın saygı, sevgi ve hiyerarşisinin sorumlu en üst mercii olup, kulüp içerindeki görevi, konumu ne olursa olsun, gerek hizmette, gerekse söylemde bu hiyerarşiye uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu hiyerarşide yaşanan çok temel bir aksaklık nedeniyle oluşan bugünkü tablonun, Trabzonspor camiası ve büyük Trabzonspor ailesi tarafından çok iyi anlaşılacağını umut ediyoruz. Ancak ne yazık ki yaşanan bu olayların ardından, şampiyonluk yarışında bulunduğumuz kulüplerle organik bağı görülen, onların armalarını kullanan çeşitli, 'troll' olarak tabir edilen, sosyal medya tetikçilerinin camiamızın içinde huzursuzluğa yol açtığı görülmüştür."

"Kulübümüzün iç meselesinin, başka kulüplerin lehine sonuçlar doğuracak ortamlara sürüklenmemesi için tüm camiamızı aklı selime ve Trabzonspor'umuzun yanında olmaya çağırıyorum." açıklamasında bulunan Sürmen, "Sayın Ünal Kahraman'ın ayrılışında siyasi hedefler tespit etmek, sırf bu nedenle Trabzonsporluluğu tartışma götürmeyen, her şart ve ortamda Trabzonspor'umuzun yılmaz neferi olan Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın ismi kullanılarak iftira, hakaret, yalan, dedikodu ve hayal ürünü kurgular üretmek, üzücü olduğu kadar bizzat görüşmesinde bulunduğum ayrılış gerekçeleri ile de bağdaşmamaktadır." şeklinde görüş belirtti.

Yaşanması asla mümkün olmayacak, kavga, hakaret gibi hayal ürünü kurguların, kulübü güçsüzleştirmeyi, camiayı parçalamayı hedeflediğini dile getiren Sürmen, "Herkes şunu iyi bilmelidir ki Trabzonspor Kulübünün başkan ve yönetimi genel kurulda delegeler tarafından seçilerek, teknik direktör ile profesyoneller ise atanarak göreve gelmektedir. Bu minvalden hareketle, herkesin yerini ve konumunu bu hiyerarşiye göre konumlandırmak mecburiyetindeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Sürmen, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bazen sonuçları beğenmediğiniz gibi kararları da beğenmeyebilirsiniz. Ama sizin Trabzonsporlu olarak göreviniz, geleceğin başarısına katkı sağlamaktır. Bu nedenle Sayın Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu öncülüğündeki Trabzonspor ailesinin aldığı her karara saygı duymamız gerektiğini, bundan sonraki süreçte kulübümüze, yönetim kurulumuza, futbolcularımıza ve teknik kadromuza destek olmamız gerektiğini bilmeliyiz. Çok yakın bir zamanda diğer kurul başkan ve yönetimleri ile bir araya gelerek, sürece dair görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşacağımızı belirtir, saygılar sunarım."