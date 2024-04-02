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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor dış saha performansını toparlamak istiyor - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor dış saha performansını toparlamak istiyor

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, dış saha performansını toparlamayı hedefliyor. Bordo-mavililer, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda 18, iç sahada ise 19 puan topladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 12:43 Güncelleme: 02.04.2024 - 12:43
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        Trabzonspor dış sahada çıkış hedefliyor
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        Bu sezon inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen Trabzonspor, hem iç sahada hem dış sahada istikrar arıyor. Deplasmanda oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde eden bordo-mavililer, Konyaspor karşısında 3 puanı hedefliyor.

        SON SEKİZ SEZONUN EN FAZLA MAĞLUBİYETİ

        Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonuna Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde başlamış, daha sonra Abdullah Avcı'yı göreve getirmişti. Bu sezon Hırvat çalıştırıcı ile 8, Avcı ile 22 maç oynayan Karadeniz ekibi, toplamda 30 müsabakada 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde ederek, son 8 sezonun en çok mağlubiyetini aldı.

        BJELICA DÖNEMİ

        Trabzonspor, Hırvat çalıştırıcı ile bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı. İç sahada 3, dış sahada ise 1 galibiyet alan Nenad Bjelica idaresindeki Karadeniz ekibi, konuk olduğu karşılaşmalarda 3 puan alırken, iç sahada ise 9 puan toplayabildi.

        AVCI DÖNEMİ

        Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı döneminde ise bu sezon 22 maç oynadı. Söz konusu maçlarda 11 galibiyet, 4 berberlik ve 7 mağlubiyet aldı. İç sahada oynanan 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 19 puan kazanan Avcı, deplasmanda ise 5 galibiyet, 3'er beraberlik ve mağlubiyetle 18 puanı hanesine yazdırdı.

        Milli ara sonrası Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, Abdullah Avcı ile dış saha performansını toparlamayı hedefliyor.

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