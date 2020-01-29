Ünal Karaman'la yolların ayrılmasının ardından devre arasında takımın başına getirilen 40 yaşındaki teknik direktör Hüseyin Çimşir ile ilk büyük maçına çıkacak bordo-mavili takım, rakibini yenerek zirve yarışında büyük bir engeli aşmayı hedefliyor.

Özellikle son yıllarda "üç büyükler"e karşı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Karadeniz ekibi, son 9 maçta sadece bir yenilgi aldı. Bordo-mavililer, 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 4 maçta ise rakipleriyle berabere kaldı.

Trabzonspor, 2018-2019 sezonunda sahasında Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Fenerbahçe deplasmanından 1-1, Beşiktaş deplasmanından da 2-2'lik beraberlikle dönen bordo-mavililer, tek yenilgisini Galatasaray karşısında İstanbul'da 3-1'lik sonuçla aldı.

Bordo-mavili takım, 2010-2011'deki Şenol Güneş döneminin ardından aynı sezon içerisinde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi 8 sezon sonra yenme başarısı da gösterdi.

BU SEZON KAYBETMEDİ

Trabzonspor, ligin ilk yarısında söz konusu rakipleri karşısında kaybetmedi.

Karadeniz ekibi, bu sezon da Fenerbahçe ile deplasmanda, Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalırken, evinde Beşiktaş'ı 4-1'lik sonuçla geçti.

FENERBAHÇE KARŞISINDA GALİBİYET HASRETİNE SON VERDİ

Trabzonspor, geçen sezon sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek rakibi karşısında 8 yıllık galibiyet özlemini sonlandırdı.

Fenerbahçe'yi en son 2010-2011 sezonunun 2. haftasında sahasında 3-2'lik sonuçla mağlup ettikten sonra 17'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 18 maçın 10'unu kaybeden 8'inde berabere kalan bordo-mavililer, kötü gidişata son vermişti.