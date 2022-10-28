Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig ve Avrupa kupalarında bu sezon deplasmanda oynadığı toplam 10 karşılaşmada yalnızca 3 galibiyet alabildi. 6 maçtan mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor, 1 maçta ise rakibiyle berabere kaldı.

Trabzonspor, ligde 6 deplasman maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer, İstanbulspor'u 2-0, HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0, Yukatel Kayserispor'u 2-1 yenerken, Fraport TAV Antalyaspor'a 5-2, Adana Demirspor'a 3-2 kaybetti, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor, Avrupa kupalarında oynadığı 4 deplasman maçında da sahadan mağlup ayrıldı. Bordo-mavililer, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a 2-1, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferenvaros'a 3-2, Monaco'ya 3-1, Kızılyıldız'a 2-1 mağlup oldu.

Trabzonspor, oynadığı 10 dış saha maçında kalesinde 21 gol gördü. Bordo-mavililer, ligde 6 maçta 11 gol, Avrupa kupalarında ise 4 karşılaşmada 10 gol yedi.