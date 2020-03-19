Trabzonspor deplasmanda da lider

19 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'de sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak 53 puanla rakibiyle zirveyi paylaşmaya devam eden Trabzonspor, deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçı kazanarak şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, korona virüs nedeniyle oyuncularını zorlu müsabakaya konsantre etmek için yoğun bir mesai harcarken, oyuncular da sıkıntılı süreci atlatmak için el birliği yapmış durumda.
Süper Lig'de 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan bordo-mavililer, son yenilgisini sahasında oynadığı Yukatel Denizlispor maçında 2-1'lik sonuçla almıştı. 16 Aralık 2019'da rakibine mağlup olan bordo-mavililer söz konusu dönemin ardından ligde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.
Trabzonspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 12 maçta tek yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda Karadeniz ekibi 6 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer şampiyonluk mücadelesi verdiği Medipol Başakşehir, Galatasaray ve DG Sivasspor gibi rakipleri içerisinde dış sahada en iyi performansa sahip olurken, deplasmanda çıktığı son 9 Süper Lig maçını ise kaybetmedi.
Karadeniz ekibi deplasmanda son ve tek yenilgisini DG Sivasspor'a karşı aldı. 23 Eylül 2019'da rakibine 2-1 mağlup olan bordo-mavililer söz konusu maçın ardından deplasmanda oynadığı maçlardan puansız ayrılmadı. Dış sahada oynadığı son 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik alan Trabzonspor, 180 gündür yenilmiyor. Bordo-mavililer Göztepe deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılması halinde 2004-2005 sezonunda elde etmiş olduğu 10 maçlık seriyi yakalamış olacak.
ÜST ÜSTE ZOR İKİ DEPLASMAN
Trabzonspor, Göztepe deplasmanı sonrası Aytemiz Alanyaspor ile de deplasmanda oynayacak. İki maç üst üste dış sahada oynayacak olan bordo-mavililer ilk olarak 22 Mart Pazar günü Göztepe deplasmanında 3 puan için mücadele edecek. Sonrasında ise bordo-mavililer bu kez Aytemiz Alanyaspor deplasmanına gidecek. İki maçta hanesine 6 puan yazdırmak için mücadele edecek olan bordo-mavililer şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geçmek istiyor.
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