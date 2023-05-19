Trabzonspor deplasman fobisini yenemedi

Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olan Trabzonspor, rakibi karşısında sergilediği vasat oyunla 3-1 mağlup oldu. Ligin 34'üncü haftasını 48 puanla 8'inci sırada kapatan Karadeniz ekibi, şampiyonluk umudunu yaşayan rakibi karşısında deplasmandaki 25 yıllık galibiyet özlemini 26 maça çıkardı.

Süper Lig'de çıktığı son 7 deplasman maçını kaybeden bordo mavililer, sarı lacivertliler karşısında alınan skorla deplasmandaki mağlubiyet serisini de 8'e yükseltti. Trabzonspor, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 9 maçın 8'ini kaybederken, bu süreçteki tek galibiyetini ise ligden çekilen Gaziantep FK'nın hükmen mağlup sayıldığı mücadelede aldı.

Mental olarak çöküş yaşanan takımda geçen ay göreve gelen teknik direktör Nenad Bjelica, 33'üncü hafta sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü karşısında ilk galibiyetini alarak taraftarları sevindirmişti. Zorlu Fenerbahçe müsabakasıyla Süper Lig'deki ilk derbi maçına çıkan Hırvat teknik adam, oyun kurgusu ve oyuncu tercihleriyle iddialı rakibi karşısında ise istediği sonucu alamadı. Nenad Bjelica bu sonuçla bordo mavili takımın başında çıktığı 4 maçta 3'üncü mağlubiyetini yaşadı.

MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında alışılagelen oyun sistemi dışında formasyonlar deneyen teknik adamın oyuncu mevkilerinde yaptığı değişiklikler taraftarları şaşırttı. Yeni oyun kurgusu arayışındaki Hırvat teknik adam, Fenerbahçe karşısında sağ kanat oyuncusu Edin Visca'ya sağ kanat bek mevkiinde görev verdi. Yeni pozisyonundaki oyunuyla Hırvat çalıştırıcıdan beğeni alan Visca, Başakşehir'de forma giydiği dönemde 132 müsabakada orta sahanın sağında görev almıştı. Boşnak oyuncu, bordo mavili takımda MKE Ankaragücü maçının ardından ikinci kez bu mevkide görev aldı.

Bordo mavili taraftarlar, Bjelica'nın oyuncuların mevkilerindeki değişikliği ve Fenerbahçe mağlubiyetini sosyal medyada eleştirdi. Bjelica, sarı lacivertlilere karşı Visca'nın yanı sıra sol ayaklı bek oyuncusu Eren Elmalı'yı sol stoperde görevlendirdi. Sağ ayaklı bek oyuncusu Jens Larse ise Fenerbahçe mücadelesinde sol kanat bek olarak görev yaptı.

MARKOVIC VE YUSUF YAZICI'YI İŞARET ETTİ

Alışılagelen oyundan farklı bir kurguyla sahaya çıkan teknik adam, maç öncesi ve sonu yaptığı açıklamalarla, yeni sezonda takımda düşünmediği oyuncuların da sinyalini verdi. Hırvat teknik adamın "Takım için en iyi gördüğüm oyuncuları ilk 11'de tercih etmeye çalıştım. Önümüzdeki sene bizimle olacak oyuncularla devam etmeye çalışıyoruz" dedi.

Bjelica'nın bu sözleri kiralık olarak forma giyen Lazar Markovic ve derbi kadrosuna dahil edilmeyen Yusuf Yazıcı ile yolların ayrılacağı yönünde yorumlandı.