Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların taktiksel çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.