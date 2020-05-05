Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´ne gelen futbolcular, dörderli oluşan altı grup halinde esneklik, dinamik denge, kalça ve patlayıcı kuvvet ile aerobik dayanıklılık testleri gerçekleştirdi. Tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz´ın yanı sıra karantina süreci süren Alexander Sörloth bugün gerçekleştirilen dayanıklılık testlerinde yer almadı.



Bordo mavili ekip, yarın TFF Futbola Dönüş Öneri Protokolü´nde belirtilen esasları dikkate alarak yine gruplar halinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.