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Haluk Şahin, yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'in verdiği kararlarla maçın seyrine ve sonucuna direkt etki ettiğini belirterek, " Beşiktaş karşılaşmasında ne yazık ki iki puan kaybetmiş bulunuyoruz. Bu puan kaybında maçın hakemi Halil Umut Meler ve VAR hakemlerinin de payı olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Maçın ardından eski hakemlerin ve futbol yorumcularının da bu şekilde değerlendirmede bulunduklarını kaydeden Şahin, şöyle devam etti:
"Rodallega'nın pozisyonu net penaltı. Maçın hakemi, VAR odasından pozisyonun penaltı olup olmadığı yönündeki uyarıyı bekliyor. 'Penaltı değil' denilince oyunu başlatıyor. Gidip izleme gereği bile duymuyor. Adriano ve Caner'in pozisyonları dünyanın her yerinde kesinlikle kırmızı karttır. Adriano'ya kart bile verilmezken, Caner'in pozisyonu sarı kartla geçiştiriliyor. Yediğimiz ikinci golden önceki pozisyonda ise faul var. Hakemlerimizin bunları görmemesi gerçekten şaşırtıcı. Eğer bu tip kritik pozisyonlarda da devreye girmeyecekse, VAR neden var?"
"AMİRİ'NİN AYAĞININ 2 YERİNDE DELİK OLUŞTU"
Maçta yaşanan sakatlıklara da değinen Şahin, "Adriano'nun yaptığı faul sonrasında Vahid Amiri'nin ayağının iki yerinde delik oluştu. Caner'in Abdülkadir'e faulü sonrasında ise oyuncumuzun burnunun üstünde açılma oldu. Soyunma odasında dikiş atıldı. Sosa ve Zargo'nun çekilecek MR sonrasında durumları netleşecek." diye konuştu.
Karşılaşmanın ikinci yarısında verilen 7 dakikalık uzatmayı da eleştiren Şahin, "Bu sezon bir başka maçta böyle bir uzatma verildi mi bilmiyorum, hatırlamıyorum. Belki de sezonun en tempolu, topun en çok saha içinde kaldığı maçta 7 dakika uzatma vermek neyin nesi? Sadece bir kez VAR'a gidilen karşılaşmada 7 dakika uzatma verilmesine çok şaşırdık. Bizim gibi futbol kamuoyu da şaşırdı." değerlendirmesinde bulundu.
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