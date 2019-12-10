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Emin Kahraman, yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaparak 2019-2020 sezonu için kulüplerin harcama limitlerindeki kabul edilebilir sapma tutarını yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltmesine tepki göstererek, "Öncelikle belirtmek isteriz ki söz konusu karar, bu oranın içinde kalarak bütçesini yönetmeye çalışan kulüplerimize büyük bir haksızlık olduğu gibi, Türk futbolunun geleceğine yönelik tedavi edilemez derin yaralar açacaktır." ifadesini kullandı.
Trabzonspor'un TFF Lisans Talimatı'nın 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girmesi ve uygulanması konusunda kesin tavrını net bir şekilde ortaya koyduğunu vurgulayan Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kulübümüz 30 Haziran 2019 tarihinden beri finansal fair play (FFP) kuralları çerçevesinde hareket etmekte ve lig mücadelesini sınırlanan olanakları içinde büyük bir özveri ile sürdürmektedir. Kulübümüz, futbolun üst kurumlarınca belirlenen lisans talimatlarında yer alan bütün kriterleri harfiyen yerine getirmesine rağmen, TFF Yönetim Kurulu dün almış olduğu kararla, UEFA'ya geçtiğimiz haziran ayında bizatihi kendisinin verdiği taahhüdü çiğnemiştir. Dahası UEFA'nın FFP'ye aykırı bulduğu tüm iş ve işlemlere meşruiyet kazandırılmış, sportif rekabetin en temel değerlerinden biri olan emek ilkesi ayaklar altına alınmış, haksız rekabetin önü açılmış, kulüplerin doğru bir mali disiplinle yönetilmesi engellenmiştir."
Emin Kahraman, şöyle devam etti:
"Avrupa futbolunda finansal fair play şartlarını yerine getirmeyen kulüplere uygulanan yaptırımların caydırıcı özelliği herkesin malumu olmasına rağmen TFF aldığı kararla dünyaya en yalın ifadelerle şunu demiştir. 'Kulüplerimiz finansal kriterlerden ceza yiyebilir ve UEFA'nın organizasyonlarına katılamayabilirler ancak benim organizasyonumda her koşulda yer alabileceklerdir'. Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu olarak, futbolun UEFA'nın belirlediği finansal kriterler içerisinde yönetilmesinden yana olduğumuzu vurgular, dere geçilirken değiştirilen kuralların Türk futbolunun asla ve asla gerçeği olamayacağını belirtmek isteriz."
Kahraman, sözlerini şöyle tamamladı:
"Trabzonspor Kulübü sahadaki ve masadaki mücadelesini finansal fair play kurallarına uyarak sürdüren tüm kulüpler adına, sapma tutarının yüzde 30'dan 40'a çıkartılmasına yönelik kararın iptali için Tahkim Kurulu'na başvuracak ve bu alanda her türlü hukuki mücadeleyi verecektir."
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