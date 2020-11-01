Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik direktör Eddie Newton'a bulunduğu süre içerisinde takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Newton'a bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.