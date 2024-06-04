Trabzonspor'dan Samuel Gigot ve Cedric Kipre hamlesi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da stoper takviyesi için 2 isim gündeme geldi. Bordo-mavililerin Samuel Gigot ve Cedric Kipre'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
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Transferde önceliğini stoper hattı olarak belirleyen Trabzonspor, çalışmalarını sürdürüyor.
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Güçlü bir savunma hattı oluşturmak isteyen bordo-mavililer hareketli günler geçirirken, 2 ismin ön planda olduğu öne sürüldü.
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MENAJERLER GIGOT'YU ÖNERDİ
TRT Spor'un haberine göre; Karadeniz ekibi menajerler aracılığıyla önerilen Marsilya'nın tecrübeli savunmacısı Samuel Gigot ismini değerlendirmeye aldı.
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Spartak Moskova'da oynadığı dönemde de adı bordo-mavililerle anılan Gigot'nun Marsilya ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.
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Bu sezon Fransız ekibinde 33 resmi maça çıkan 31 yaşındaki deneyimli stoper, takımına 3 gollük katkı yaptı.
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DİĞER ADAY KIPRE
Trabzonspor, West Bromwich Albion ile sözleşmesi sona eren Cedric Kipre için de çalışmalarını sürdürüyor.
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Sözleşmesi biten savunmacı, 48 maçta forma giyerek takımının bu sezonki değişmezleri arasına girmişti. Kipre, bu maçlarda 3 gol atıp 1 de gol pası vermişti.
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UĞURCAN'A S.ARABİSTAN VE AVRUPA'DAN TALİP VAR
Bu arada Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın da talipleri artıyor. Suudi Arabistan ve Avrupa'dan bazı takımlar milli kalecinin durumunu yakından takip ediyor.
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Uğurcan Çakır'ın temsilcileri Suudi Arabistan pazarına hakim olsa da, deneyimli file bekçisinin kariyerine Avrupa'da devam etmeye daha sıcak baktığı gelen haberler arasında.
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