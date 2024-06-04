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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'dan Samuel Gigot ve Cedric Kipre hamlesi! - Son dakika Trabzonspor transfer haberi - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'dan Samuel Gigot ve Cedric Kipre hamlesi!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da stoper takviyesi için 2 isim gündeme geldi. Bordo-mavililerin Samuel Gigot ve Cedric Kipre'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 15:52 Güncelleme: 04.06.2024 - 15:52
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        • 1

          Transferde önceliğini stoper hattı olarak belirleyen Trabzonspor, çalışmalarını sürdürüyor.

        • 2

          Güçlü bir savunma hattı oluşturmak isteyen bordo-mavililer hareketli günler geçirirken, 2 ismin ön planda olduğu öne sürüldü.

        • 3

          MENAJERLER GIGOT'YU ÖNERDİ

          TRT Spor'un haberine göre; Karadeniz ekibi menajerler aracılığıyla önerilen Marsilya'nın tecrübeli savunmacısı Samuel Gigot ismini değerlendirmeye aldı.

        • 4

          Spartak Moskova'da oynadığı dönemde de adı bordo-mavililerle anılan Gigot'nun Marsilya ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

        • 5

          Bu sezon Fransız ekibinde 33 resmi maça çıkan 31 yaşındaki deneyimli stoper, takımına 3 gollük katkı yaptı.

        • 6

          DİĞER ADAY KIPRE

          Trabzonspor, West Bromwich Albion ile sözleşmesi sona eren Cedric Kipre için de çalışmalarını sürdürüyor.

        • 7

          Sözleşmesi biten savunmacı, 48 maçta forma giyerek takımının bu sezonki değişmezleri arasına girmişti. Kipre, bu maçlarda 3 gol atıp 1 de gol pası vermişti.

        • 8

          UĞURCAN'A S.ARABİSTAN VE AVRUPA'DAN TALİP VAR

          Bu arada Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın da talipleri artıyor. Suudi Arabistan ve Avrupa'dan bazı takımlar milli kalecinin durumunu yakından takip ediyor.

        • 9

          Uğurcan Çakır'ın temsilcileri Suudi Arabistan pazarına hakim olsa da, deneyimli file bekçisinin kariyerine Avrupa'da devam etmeye daha sıcak baktığı gelen haberler arasında.

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