Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması
Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Stefano Denswil'de kas yaralanması tespit edildiğini bildirdi.
Trabzonspor'un sakatlık geçiren oyuncularından Stefano Denswil'in durumu belli oldu.
Bordo Mavili Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yazılı açıklama yayımladı. Beşir, Denswil'in antrenman sırasında ağrı hissettiğini belirtti.
Futbolcuya yapılan muayene sonuçlarına değinen Beşir, "Yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst ön adalesinde (Quadriceps) kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.