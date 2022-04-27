Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından "#MutluluğaKurşunSıkma #ŞAMP1" hashtagiyle yapılan video paylaşımında, hayatını kaybeden Trabzonspor'un efsane kaptanı "Dozer" lakaplı Cemil Usta, şehit Eren Bülbül, sanatçı Kazım Koyuncu, eski başkanlardan Özkan Sümer, taraftarlardan da Mustafa Çelik ve Nazmiye nine karakterleri canlandırıldı.
Söz konusu karakterlerin Düzköy ilçesine bağlı Şahinkaya'daki sohbetlerine dikkat çekilen videoda, Mustafa Çelik, "Ne yaparlarsa yapsınlar bu sene şampiyonuz." derken, şehit Eren Bülbül de "Durduramazlar bizi dimi Mustafa emice." ifadesini kullanıyor.
Ona karşılık "Durduramazlar Eren" diyen Mustafa Çelik'e Eren Bülbül, "İyi ki Trabzonsporluyuz." yanıtını veriyor.
Dozer Cemil de "Ben çok şampiyonluk gördüm ama habu yaylaların karı erimeden gelen şampiyonluğu hiç görmedim." ifadesini kullanıyor.
Nazmiye nine de Dozer Cemil'e karşılık "Keşke dünya gözüyle görebilseydik bir daha." derken, Eren Bülbül de "Ahanda görüyoruz da Nazmiye nine" diye karşılık veriyor.
Sohbete katılarak "Ama onlar bizi ne görüyorlar ne de duyuyorlar." yorumu yapan Özkan Sümer'e Dozer Cemil "Özkan hocam varsay duyuyorlar ne derdin onlara?" sorusunu yöneltiyor.
Özkan Sümer de "Dalgaların sesi, yaylaların sisi, ormanların gizi, kemençenin sözü, yaşlıların öyküsü, gençlerin tutkusu, büyük Trabzonspor derdim, daha ne diyim Cemil." yanıtını veriyor.
Kazım Koyuncu da "Aslında denecek bir şey daha var dede" sözleriyle sohbete girince Özkan Sümer, "Haklısın Kazım var." diyor.
Kazım Koyuncu da sözlerini şöyle sürdürüyor:
"Sevgili Trabzonsporlular, büyük Trabzonspor'umuz şampiyonluğa koşuyor. Siz de şampiyonluk gününe coşkuyla hazırlanıyorsunuz. Çok isterdik o gün orada olmayı. Horon edip şampiyonluk kutlamayı. Fakat gelemeyiz. Biz sizin yanınıza gelemeyiz ama siz de bizim yanımıza zamansız gelmeyin, kimsenin de gelmesine sebep olmayın. Şampiyonluk kutlamasında silah kullanmayın. Mutluluğa kurşun sıkmayın."
Hayatını kaybeden Trabzonspor'un efsane karakterleriyle "Mutluluğa Kurşun Sıkma" çağrısına dikkat çekilen videonun sonunda da "Aramızda olmayanları saygıyla anıyoruz. Yanımızda olanlara coşkuyla sarılıyoruz." değerlendirilmesinde bulunuldu.
Öte yandan sosyal medya paylaşımında, "Dozer Cemil, Eren Bülbül, Kazım Koyuncu, Mustafa Çelik, Nazmiye nine, Özkan Sümer ve daha niceleri... Şampiyonluk kutlamalarında aramızda olmayanları saygıyla anıyor, yanımızda olanlara coşkuyla sarılıyoruz." ifadesine de yer verildi.
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