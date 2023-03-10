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Trabzonspor'dan kongre açıklaması!

Trabzonspor, 25-26 Mart arasında gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul hakkında açıklamalarda bulundu

Giriş: 10.03.2023 - 19:58 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor'dan kongre açıklaması!
HABERTURK.COM

Trabzonspor Kulübü, 25-26 Mart'ta düzenlenecek olan Olağanüstü Genel Kurul'a dair bir açıklama yayımladı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

''Bazı ulusal ve yerel basın organlarında kulübümüzün 25-26 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleştireceği Olağanüstü Genel Kurul kararı ile ilgili gerçeklerle bağdaşmayan bazı haberler yayınlanmaktadır.

Olağanüstü Genel Kurul kararı Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu ve 11 yönetim kurulu üyemizin imzasıyla alınmış olup, bu tür haberlere itibar edilmemesini camiamızdan ve kamuoyundan rica ederiz.''

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