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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'dan Kartal Tesisi açıklaması! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'dan Kartal Tesisi açıklaması!

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ, İstanbul'un Kartal ilçesindeki tesislerinin devir alınmasının ardından "kulüp döneminden kalan kiracıların tahliye sürecinin resmi olarak başlatıldığını" duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 19:33 Güncelleme: 06.01.2025 - 19:33
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        Trabzonspor'dan Kartal Tesisi açıklaması!
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        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, şirketin 9 Ağustos 2024 tarihli kararıyla kamuoyunda 'Kartal tesisleri' olarak adlandırılan alanın daimi üst kullanım hakkını 30 yıllık süre ile devraldığı hatırlatıldı.

        Açıklamada bahse konu devir alma işlemine ilişkin tüm ayrıntıların KAP açıklamalarıyla daha önce kamuoyuna duyurulduğuna işaret edilerek şunlar kaydedildi:

        "Devir alma sonrası ilk olarak Trabzonspor Kulübünün sahipliği döneminden kalan kiracıların tahliye süreci resmi olarak başlatılmıştır. Şirketimiz tarafından, Kartal Tesislerine yönelik olarak kiralama yöntemi ile gelir yaratma projelerine başlanmış olup, bu konuda ülkemizin önemli büyük markaları ile görüşmelere başlanmıştır. Görüşmeler ve proje detaylarında anlaşma sağlandığında tüm resmi detaylar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna duyurulur."

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