Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Jose Ernesto Sosa'ya bulunduğu süre içerisinde takımımıza verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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