Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gaziantep FK'nın Hatay'a fidan bağışı konusunda Trabzonspor'a meydan okuduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hatay'daki yangınlarda yok olan ormanlık alanlarımız için 5715 +1967 = 7682 adet fidan bağışlayarak, Çaykur Rizespor'a meydan okuyoruz." denildi.