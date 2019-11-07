Trabzonspor Kulübü, Tarım ve Orman Bakanlığının, Türkiye'de ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun çevreye duyarlılığına katkı sağlamak ve yangınlardan zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması adına hayata geçirdiği "Geleceğe Nefes Ol" sosyal sorumluluk projesine destek verdi. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

TARAFTARA DESTEK DAVETİ

"Bu kapsamda bütün taraftarlarımızı, yeşili ve doğası ile meşhur Karadeniz'in incisi Trabzon'da 11 Kasım Pazartesi günü saat 11.11'de 81 ilde 11 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefleyen bu projeye destek vermeye davet ediyoruz. Efsane Kaptanımız Dozer Cemil Usta'nın adının verildiği sezonda kuruluş yılımıza binaen bin 967 fidan dikecek kulübümüz, yeşile ve doğaya olan sevgisini bir kez daha perçinleyecektir."