Trabzonspor'dan Emmanuel Dennis hamlesi: Olumlu rapor verildi!
Transfer döneminde son düzlüğe girilirken Trabzonspor ataklarına devam ediyor. Bordo-mavililer, Premier Lig'de forma giyen Emmanuel Dennis için girişimlerini hızlandırdı
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Trabzonspor'da Maxi Gomez'in takımdan ayrılması, uzun süre transferi için uğraşılan Bruno Petkovic'in ise takımında kalması sonrası forvet ihtiyacı bir hayli artmıştı.
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Bordo-mavililer, Nottingham Forest forması giyen Emmanuel Bonaventure Dennis'i gündemine aldı.
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Scout ekibi oyuncunun transferi için kulübe olumlu rapor verdi.
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Oyuncuyu alternatifler arasında alan ve girişimlerde bulunan Trabzonspor, eğer yabancı kotasında yer açması halinde hamle yapacak.
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Öte yandan, oyuncuyla Katar’dan Al-Tai takımının da ilgilendiği ifade edilirken bu transferin de olumsuz seyir ettiği gelen bilgiler arasıda.
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2022 yılında Watford'tan Nottingham Forest'a 14.8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 25 yaşındaki yıldız futbolcu, 8 kez de Nijerya Milli Takımı'nda oynadı. Premier Lig'de 52 maçta 12 gol attı.
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Dennis ayrıca, Club Brugge ve Köln gibi takımlarda forma giydi.