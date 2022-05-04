Trabzonspor'dan Denswil açıklaması

Trabzonspor Doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinde Stefano Denswil’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Hafta sonu oynadığımız Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Stefano Denswil’in bugün çekilen MR’ında sol bacak arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.” dedi.