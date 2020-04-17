Trabzonspor'un yıldızlarından Caleb Ekuban'a dev talipler var. The Sun'ın haberine göre; İskoç ekipleri Celtic ve Rangers, Trabzonsporlu Ekuban'ı transfer etmek istiyor. Haberde Bordo-Mavililer’in bu satış için 9 milyon pound istediği ve iki ezeli rakibin bu sebeple zorlanacağı belirtildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."