Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        75
        Fenerbahçe
        FB
        73
        Trabzonspor
        TS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        40
        Rams Başakşehir
        İBFK
        39
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        39
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        38
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        35
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        35
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        33
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        31
        MKE Ankaragücü
        MKE
        30
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'dan büyük hata: Alanya'da ilginç gol! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'dan büyük hata: Alanya'da ilginç gol!

        Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçında Alanyaspor, Trabzonspor ile karşılaşırken mücadele ilginç bir gole sahne oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 22:30 Güncelleme: 04.03.2024 - 22:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ev sahibi ekip önce maçta 1-0 öne geçti. Ardından 38. dakikada Oğuz Aydın kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

        • 2

          Maçın 38. dakikasındaki gol öncesinde Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'a faul yapıldı.

        • 3

          Kendi ceza sahasında kısa pasla başlayan Uğurcan Çakır, pasını Denswil'e attı ancak Denswil o sırada Uğurcan'ın olduğu tarafa bakmıyordu ve ileri hattaki takım arkadaşlarıyla konuşuyordu.

        • 4

          Yaşanan iletişim bozukluğu sırasında Denswil'in önünden geçen topu iyi takip eden Oğuz Aydın boş kaleye skoru yaptı.

        • 5
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        Trabzonspor'a Alanya'da şok!
        Trabzonspor'a Alanya'da şok!
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        Yağmurlu bir hafta geliyor
        Yağmurlu bir hafta geliyor
        AB'den Apple'a 1,8 milyar euroluk ceza
        AB'den Apple'a 1,8 milyar euroluk ceza
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        530 milyon liralık fark
        530 milyon liralık fark
        Habertürk Anasayfa