Trabzonspor'dan büyük hata: Alanya'da ilginç gol!
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçında Alanyaspor, Trabzonspor ile karşılaşırken mücadele ilginç bir gole sahne oldu
- 1
Ev sahibi ekip önce maçta 1-0 öne geçti. Ardından 38. dakikada Oğuz Aydın kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.
- 2
Maçın 38. dakikasındaki gol öncesinde Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'a faul yapıldı.
- 3
Kendi ceza sahasında kısa pasla başlayan Uğurcan Çakır, pasını Denswil'e attı ancak Denswil o sırada Uğurcan'ın olduğu tarafa bakmıyordu ve ileri hattaki takım arkadaşlarıyla konuşuyordu.
-
- 4
Yaşanan iletişim bozukluğu sırasında Denswil'in önünden geçen topu iyi takip eden Oğuz Aydın boş kaleye skoru yaptı.
- 5