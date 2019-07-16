Trabzonspor'dan bir transfer daha!

Transferin en hareketli takımlarından biri olan Trabzonspor, kadrosuna bir ismi daha katmak üzere.

Estudiantes, Arjantinli stoper Gaston Campi'nin Trabzonspor'a transferini tamamlamak için sağlık kontrollerinden geçeceğini açıkladı.

Kariyerine Racing Club altyapısında başlayan Arjantinli stoper, 2017 yazında 525 bin Euro karşılığında Estudiantes'e transfer olmuştu. 28 yaşındaki savunmacı Arjantin 1. Ligi'nde bugüne kadar 61 maça çıktı, 1 gol 1 asistle oynadı.