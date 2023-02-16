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Trabzonspor'dan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a teşekkür

Trabzonspor Kulübü, geliri depremzedelere bağışlanacak olan Basel maçının hatıra biletlerinden toplam 3903 adet satın alan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray için teşekkür mesajı paylaştı.

Giriş: 16.02.2023 - 14:34 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor'dan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a teşekkür
İHA

Trabzonspor Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel ile oynayacağı maçın bilet gelirlerini deprem felaketinden etkilenen depremzedelere bağışlayacağını duyurmuştu.

Basel maçı için ayrıca hatıra bilet kampanyası da başlatan Trabzonspor'un bu kampanyasına Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan destek geldi. Beşiktaş 1903 adet, Fenerbahçe ve Galatasaray ise 1000'er adet hatıra bilet satın alarak kampanyaya destek verdi.

Trabzonspor Kulübü ise ezeli rakiplerinin bu anlamlı hareketini sosyal medyadan paylaşıp teşekkür mesajı yayınladı.

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