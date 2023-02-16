İHA

Trabzonspor Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel ile oynayacağı maçın bilet gelirlerini deprem felaketinden etkilenen depremzedelere bağışlayacağını duyurmuştu.

Basel maçı için ayrıca hatıra bilet kampanyası da başlatan Trabzonspor'un bu kampanyasına Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan destek geldi. Beşiktaş 1903 adet, Fenerbahçe ve Galatasaray ise 1000'er adet hatıra bilet satın alarak kampanyaya destek verdi.

Trabzonspor Kulübü ise ezeli rakiplerinin bu anlamlı hareketini sosyal medyadan paylaşıp teşekkür mesajı yayınladı.

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