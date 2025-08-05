Trabzonspor'dan Andre Almeida hamlesi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, orta saha bölgesi için Valencia'nın yıldız ismi Andre Almeida'yı gündemine aldı.
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Süper Lig'de yeni sezona sayılı günler kala transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, flaş bir ismi gündemine aldı.
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Orta sahasını güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke'nin listesindeki Andre Almeida için girişimlere başladı.
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TRT Spor'un haberine göre; bordo-mavili yönetim, Valencia'da forma giyen Portekizli futbolcuyu ikna etmek için temaslarını sıklaştırdı.
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25 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon LaLiga’da 34 maçta forma giyerken, 4 asist yaptı.
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Karadeniz ekibi, defansif orta saha olarak düşünülen Arthur Melo konusunda ise somut bir ilerleme sağlayamadı.
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Oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle beklemeye geçen yönetim, Benjamin Bouchouari'yi yeniden gündemine aldı.
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Trabzonspor oyuncudan gelecek sağlık raporlarına göre Saint-Etienne’e yeni bir teklif daha yapacak.