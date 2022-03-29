Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinden Ahmetcan Kaplan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Çelik, açıklamasında, "U-19 milli takımının İsrail ile oynadığı müsabakada sağ ayak bileğinden sakatlanan Ahmetcan Kaplan'ın çekilen MR'ında ayak bileği dış bağlarında ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.