Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den, Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Yıldız Holding A.Ş arasında, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar sürecek bir reklam anlaşması yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Yıldız Holding, şirketimize çeşitli reklam alanlarının kullanımı karşılığında reklam bedeli olarak 9 milyon lira artı KDV ödeyecektir." ifadeleri yer aldı.

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