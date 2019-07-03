03 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, aradan tam 8 yılın geçtiği ancak hiçbir şeyin değişmediği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Hiçbir şey değişmedi, şike yapanlar hariç. Başta UEFA, CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi olmak üzere onlarca verilen kesin yargı kararı ile mahkeme şike yapanları suçlu buldu. Mahkemelerde kabul ettikleri belgeleri, ses kayıtlarını ülkemizin bekasına kasteden terör örgütüne bağladılar. Oysaki aynı terör örgütünün elemanlarıyla kendi tesislerinde çift kale maç oynayan onlardı. O terör örgütü üyelerini kulüplerine onur üyesi dahi yapanlar da… Ceza alan kulüp bir süre sonra kumpas olduğunu öne sürüp yeniden yargılama talep etti.
Lakin yargılamayı yapan mahkeme "Kumpas yok dedi, deliller de sahte değil" dedi. Buna rağmen kumpas lafıyla gezip durdular ortalıkta. Bununla da kalmadılar elbette. Kendilerine karşı kumpasla kılıfladıkları şike belgeleriyle Trabzonspor'u UEFA'ya şikayet ederek, ceza almasını talep ettiler. Gittik UEFA'daki duruşmaya, vurduk yüzlerine o sözleri. Türkiye'de kumpas dediğiniz belgelerle bizi şikayet ediyorsunuz. Madem kumpas neden buradayız? Tabii ki cevap dahi verememişlerdi. Başaramadılar nihayetinde çünkü tertemiz bir itibarımız var.
Velhasıl, uzun yıllar geçti, unutmadık çünkü kuzey unutmaz. Ekilen tarlalar, çift dikişler, çantalarda giden paralar, Mini Cooperlar, rakip oyuncunun oynamaması için alınan sahte raporlar, lakabı CEO olanlar ve hocalardan fetva isteyen futbolcularla birlikte çalınan şampiyonluğumuz herkesin vicdanlarında. Diyorlar ki 'Kupa müzemizde gelin görün!' Halbuki meselemiz kupa değil, adalet aslında. Bilmiyorlar ki yurt dışına kaçırılan Türkiye topraklarına ait çok sayıda eser, mesela Zeus Altarı mesela İhtiyar Balıkçı Heykeli yabancı ülkelerde sergileniyor. Bu ve benzeri eserlerin Türkiye'den çalınması asıl sahibinin kim olduğu gerçeğini asla değiştirmiyor ya, bu da öyle bir şey işte. O zaman bir kez daha yüksek sesle haykırmanın zamanıdır. 2010-2011 sezonunun tertemiz şampiyonu Trabzonspor'dur."
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