Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp yapan bordo-mavili ekibin antrenmanı, basına açık gerçekleştirildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başlarken, top kapma, pas ve şut çalışması gerçekleştirildi. İdman, dar alanda gruplar halinde oynanan çift kale maçla tamamlandı.