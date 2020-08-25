Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki günün ikinci antrenmanında oyuncular kuvvet çalışmalarının ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Takımın yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdüreceği belirtildi.