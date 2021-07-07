Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

07.07.2021 - 23:23 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları
AA

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alan oyunlarıyla tamamlandı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı çift idmanla 2021-2022 sezonu hazırlıklarına devam edecek.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Sahibinden satılık ada! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Sahibinden satılık ada! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Tartışma yaratan çıkış: Artık doğurmamamız gerekiyor!
Tartışma yaratan çıkış: Artık doğurmamamız gerekiyor!
Soğuk algınlığı şikayetiyle gitti! Bakın kulağından ne çıktı?
Soğuk algınlığı şikayetiyle gitti! Bakın kulağından ne çıktı?
Sarı saçlıydı! Sinem Kobal'ın yeni imajı şaşırttı
Sarı saçlıydı! Sinem Kobal'ın yeni imajı şaşırttı
AUZEF bütünleme sınavı sonuçları 2021...
AUZEF bütünleme sınavı sonuçları 2021...
Dışişleri'nden Haiti Cumhurbaşkanı'na suikaste kınama
Dışişleri'nden Haiti Cumhurbaşkanı'na suikaste kınama
Emekli albay dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı
Emekli albay dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı
ABD mahkemesinden ABD Hava Kuvvetleri'ne suçlama
ABD mahkemesinden ABD Hava Kuvvetleri'ne suçlama