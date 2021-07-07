Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alan oyunlarıyla tamamlandı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı çift idmanla 2021-2022 sezonu hazırlıklarına devam edecek.