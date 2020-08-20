Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas, topa sahip olma ve geçiş esaslı büyük alan oyunları çalıştı.

Bazı sporcuların yarın sabah kas, kuvvet ve dayanıklılık testlerine girip, sağlık kontrolünden geçeceği aktarıldı.

Bordo-mavililerin, yapacağı tek antrenmanla çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.