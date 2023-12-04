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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Türkiye Kupası hazırlıkları başladı - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Türkiye Kupası hazırlıkları başladı

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4.turunda sahasında oynayacağı Çorum FK maçı hazırlıklarına başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 16:08 Güncelleme: 04.12.2023 - 16:08
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        Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Çorum FK ile karşılaşacak Trabzonspor hazırlıklara başladı.

        Bordo-mavililer, Çorum FK maçı için teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde bugün saat 11.30'da yapılan antrenmanla hazırlıklarına başladı.

        Antrenmanda; Süper Lig´in 14'üncü haftasında Kayserispor ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise pas çalışması, dinamik ısınma, 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

        Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla kupa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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