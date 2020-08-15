Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yeni transferlerimiz Anders Trondsen ve Stiven Plaza bu sabah Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiler." ifadesine yer verildi.

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