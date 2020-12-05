Süper Lig'in 11. haftasında 7 Aralık Pazartesi günü Sivasspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor, tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesiyle birlikte oynadığı son iki maçı kazanarak önemli bir çıkışa imza atan bordo-mavililer, Sivasspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak yakaladığı galibiyet serisini 3 maça çıkartarak üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürmek istiyor.
Süper Lig'in ilk 8. haftasında 1 galibiyet , 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak tarihinin en kötü günlerini yaşayan bordo-mavililer, Abdullah Avcı'nın milli arada takımın başına gelmesiyle maç kazanmaya başladı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarında elde edilen 6 puan takımda kaybolan öz güveni geri gelirken, oyuncular da moral anlamında toparlandı.
Abdullah Avcı, Sivasspor ile oynanacak olan müsabakaya, takımın kazanma alışkanlığı elde etmesi adına büyük bir önem veriyor. Antrenmanlardan kalan bölümlerde oyuncularla iletişim kuran ve onları dinleyen Avcı, kısa zamanda sağladığı diyalog ortamıyla da takımın moral ve motivasyon kalitesini arttırmış durumda. Yapılan antrenmanlara oyuncuların olumlu karşılık vermesi, yanı sıra neşeli olmaları da bunun en önemli göstergesi.
Trabzonspor, Sivasspor'u yenmesi halinde 15 puana ulaşacak. Son üç haftada 9 puan çıkartacak olan bordo-mavililer, üst basamaklar için önemli bir virajı geride bırakmış olacak. Karadeniz ekibi üst basamaklara doğru tırmanırken, alt sıralardan da uzaklaşmış olacak.
AVCI KADROYA SON ŞEKLİNİ VERİYOR
Abdullah Avcı, Sivasspor karşısında sahaya süreceği 11'e son şeklini veriyor. Takım savunmasına yönelik yapılan çalışmalarda önemli bir mesafe alan bordo-mavililer, hücum organizasyonlarına yönelikte taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Avcı, son iki maçta galip gelen takım üzerinde çok az değişiklik yapacak. Kırmızı kart cezalısı olan Pereira'nın yerine Serkan Asan'ın forma giymesi beklenirken, tedavisi devam eden Hüseyin Türkmen de kadroda olmayacak. Abdullah Avcı, son yapılacak olan antrenman sonrası kadroya son şeklini verecek. Herhangi bir aksilik olmaması halinde Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar le, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Ekuban, Abdulkadir Ömür, Nwakeme ve Afobe muhtemel 11'i ile Sivasspor'un karşısına çıkması bekleniyor.
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