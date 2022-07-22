İHA

Anlaşmaya varılan taç antrenörü Thomas Gronnemark, sabah saatlerinde bordo-mavili takımın kamp yaptığı otele geldi ve takımla sabah antrenmanına katıldı. Gronnemark'in daha önce Jürgen Klopp’la da çalıştığı öğrenildi.

Slovenya kampında oynadığı hazırlık maçında MTK Budapeşte'yi 2-1 mağlup eden, Slovacko takımı ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor yarın Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında İtalya'nın Serie A Ligi ekiplerinden Torino ile karşılaşacak.

Bordo-mavili takımın kamp yaptığı otele yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kitzbühel kasabasında oynanacak karşılaşma TSİ ile 19.00'da başlayacak.