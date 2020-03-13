13 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzonspor´un BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadığı Süper Lig 19´uncu hafta erteleme mücadelesinin 39´uncu dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen golcü Alexander Sörloth´un, bugün çekilen MR´ında sonucun temiz çıktığı kaydedildi.
ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Ayağındaki ağrısı geçtiği belirtilen 24 yaşındaki futbolcu, bugün takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalışmalar gerçekleştirdi. Bu sezon Süper Lig´de çıktığı 25 maçta 19 gol ve 7 asist, toplamda ise 38 karşılaşmada 25 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Norveçli forvet oyuncusunun pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir karşısında forma giymesi bekleniyor.
GUILHERME, DA COSTA VE MESSIAS DÖNÜYOR
Bu arada Trabzonspor´da Yeni Malatyaspor maçında statü gereği forma giyemeyen Guilherme, Da Costa ile Messias da Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte yeniden takımdaki yerlerini alabilecek. Ayrıca, sakatlıklarının ardından Yeni Malatyaspor mücadelesiyle takıma dönen ancak kulübede oturan Pereira ile Hosseini´nin de hazır duruma geldiği, Başakşehir karşılaşmasında şans verilmesi durumunda görev alabilecekleri kaydedildi.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Trabzonspor, Süper Lig´in 26´ncı haftasında pazar günü sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00´de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan ve BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyen oyuncuların izinli olduğu antrenmanda, diğer oyuncular toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
AĞAOĞLU: DAYANIŞMANIN MEYVESİNİ VERDİĞİ GÜZEL GÜNLERİ HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün aylık dergisinde yer alan yazısında birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusunda bulundu. Şubat ayında Trabzonsporlu üniversite gençliğinin bordo-mavi renklere duydukları sevgi ve bağlılığı bir üniversite buluşması sayesinde yakından gözlemleme fırsatının olduğunu kaydeden Ağaoğlu, "Trabzonspor'un genç ve aydınlık yüzünü gördüm, gelecek konusunda umutlarımı yeşerdi. Onların kalplerinde taşıdığı bordo mavi sevginin saf bir sevgiden ziyade, eleştirel ve yapıcı bir çerçevede sorgulayan bir karaktere sahip olmasından da ziyadesiyle mutlu oldum. Çünkü ancak böyle bir sevgi kulübümüzü ileriye taşır. Gençlerde bu potansiyeli görmek gerçekten çok güzeldi. Ben kişisel olarak camiayı derleyip toplayan, bir araya getiren bu tip buluşmaları çok önemsiyorum. Trabzonspor'u üniversitelerde, iş dünyasında, basın ve sanat dünyasında temsil eden insanlarla bir araya gelmek, bizlere farklı kanallardan beslenme fırsatı veriyor. Trabzonspor üzerine birlikte düşünmenin, fikirlerimizi, birikimimizi ve deneyimlerimizi paylaşmanın 'ortak akıl' yaratmak için elzem olduğuna inanıyorum. Ortak akıl ise maalesef yalnızca Trabzon yahut Trabzonspor bahsinde değil; Türkiye toplumunda genel olarak gelişmemiş, itibar görmemiş bir kavram" dedi.
`Ortak akıl, fikir birliği, anlayış birliği geliştirmek demek´ diyen Ağaoğlu, "Ortak akıl, yapıcı eleştiri demek. Ortak akıl, uzlaşı demek, çeşitlilik demek, dayanışma demek. Demokratik toplumların sürdürülebilirliği için gerekli olan bu kavramlara bizler de toplumsal olarak büyük ihtiyaç duyuyoruz. Yeniden Trabzonspor özeline dönecek olursak, camiamız için birlik ve beraberlik üretmenin nasıl güzel sonuçlar verebildiğini gördüğümüz bir dönemden geçiyoruz. Biz Trabzonspor Kulübü olarak ortak akıl oluşturarak, gençlerle buluşarak, akademiyle buluşarak, camianın farklı sektörlerden temsilcileri ile buluşarak bu dayanışma, birlik halini sürdürmenin ve geliştirmenin peşindeyiz. Bu dayanışmanın meyvesini verdiği güzel günleri de hep birlikte göreceğiz. Ortak inancımız da işte budur" ifadelerini kullandı.
BASKETBOL KIŞ OKULU FAALİYETLERİNE ARA VERİLDİ
Bu arada, Trabzonspor Amatör Branşlar ve Tesisler Koordinatörü Yusuf Hayırlıoğlu, basketbol kış okulu faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı. Küresel bir salgın haline gelen koronavirüs nedeniyle bu kararı aldıklarını belirten Hayıroğlu, "Tüm dünyayı etkisi altına alan bu virüse karşı ülkemizde alınan tedbirlerle bağlantılı olarak biz de basketbol kış okulu faaliyetlerine ara verme kararı aldık. Faaliyetlerin ne zaman başlayacağı virüsün seyrine göre şekillenecektir. Bizim için esas olan değerli sporcularımızın ve ailelerinin sağlığıdır. Bu süreçte vatandaşlarımızın paniğe kapılmadan, yapılan resmi açıklamaları dinleyip tavsiyelere uyması büyük önem arz etmektedir" dedi.
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