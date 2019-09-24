Trabzonspor'da seri sona erdi

Süper Lig'in 5. haftasında dün akşam deplasmanda D.G. Sivasspor'a 2-1 mağlup olan bordo-mavililerin ligdeki yenilmezlik serisi sona erdi. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon oynadığı son 12 maçta mağlup olmazken, bu sezon ise oynadığı 4 maçı da kaybetmeyerek 16 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. Karadeniz ekibi, deplasmanda oynadığı son maçı 2-1 kaybederek yenilmezlik serisini de sonlandırmış oldu.

DEPLASMANDA 225 GÜN SONRA KAYBETTİ

Trabzonspor 225 gün sonra deplasmanda yenildi. Dış sahada en son yenilgisini 10 Şubat 2019'da Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'a karşı 3-1'lik skorla alan bordo-mavililer söz konusu dönemden beri dış sahada oynadığı mücadeleleri kaybetmemişti. Karadeniz ekibi, D.G. Sivasspor'a 2-1 yenilince deplasmanda süre gelen yenilmezlik serisi de son buldu. Bordo-mavililer ligde 10 deplasman maçında 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Trabzonspor bu sezon ise İstanbul'da Kasımpaşa ve Fenerbahçe deplasmanlarından 1-1'lik sonuçlarla ayrılmıştı.

PENALTI SIKINTISI

Süper Lig'de Trabzonspor'un penaltıları değerlendirememe hastalığı sürüyor. Bordo-mavililer bu sezon elde ettiği 4 penaltıdan sadece 1'ini gole çevirebildi. Sosa ve Nwakaeme kullandıkları 1'er penaltı atışından yararlanamazken, Sorloth ise 2 atıştan birini gole çevirdi. Bordo-mavili takımın golcüsü, D.G. Sivasspor maçında kullandığı atıştan ise yararlanamadı. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon penaltılarda 10'da 6 başarılı olmuştu.

SON 17 MAÇTA 10 GALİBİYET, 6 BERABERLİK, 1 YENİLGİ

Trabzonspor 2018-19 ve 2019-20 sezonunda Süper Lig'de oynadığı son 17 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Bordo-mavililerin söz konusu maçlarda aldığı sonuçlar ise şöyle:

2018-2019

Göztepe - Trabzonspor: 1-3

Kasımpaşa - Trabzonspor: 2-2

Trabzonspor - Akhisarspor: 2-1

BB Erzurumspor - Trabzonspor: 0-1

Trabzonspor - Antalyaspor: 4-1

Bursaspor - Trabzonspor: 0-1

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: 2-1

Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1

Trabzonspor - Kayserispor: 4-2

Konyaspor - Trabzonspor: 2-2

Trabzonspor - Beşiktaş: 2-1

Ç.Rizespor - Trabzonspor: 2-3

2019-2020

Kasımpaşa - Trabzonspor: 1-1

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: 2-1

Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1

Trabzonspor - Gençlerbirliği: 2-2

DG Sivasspor - Trabzonspor: 2-1