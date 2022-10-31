Son günlerde Trabzonspor medya biriminde yaşananlardan dolayı Serdar Ekrem Şirin’in görevlerini bıraktığı, yönetim kurulundaki görevine ise devam edeceği belirtildi. Daha önce medya biriminde çalışıp ayrılan bir kişinin ise Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören tarafından iddialarla ve yaşananlarla ilgili olarak bir dosya sunduğu öğrenildi.