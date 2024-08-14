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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Savic sakatlandı! Rapid Wien kadrosundan çıkartıldı... - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Savic sakatlandı! Rapid Wien kadrosundan çıkartıldı...

        Trabzonspor, Stefan Savic'in sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edildiğini ve Rapid Wien maçının kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 10:12 Güncelleme: 14.08.2024 - 10:12
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        Trabzonspor, Stefan Savic'in sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edildiğini ve Rapid Wien maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

        Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle;

        Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

        Beşir, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Net Global Sivasspor ile oynadığı maç sırasında sol bacağında ağrı hisseden oyuncumuz Stefan Savic'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun yapılan son kontrollerinde ağrısının geçmemesi üzerine Rapid Wien maç kadrosundan çıkartılmıştır." dedi.

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