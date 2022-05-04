Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında FT Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden bordo-mavililerde şampiyonluk kutlamaları dünya gündemine oturmuştu. 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor taraftarının özel tekno kutlamaları bu kez İstanbul Yenikapı'da devam edecek.
Her yıl İstanbul’da düzenlediği meşale şovuyla adını duyuran Gurbetçi Gençler ile Trabzon Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki tüm sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’nda 8 Mayıs Pazar günü şampiyonluk kutlama programı düzenlenecek.
Sadece İstanbul’dan değil, yurt içi ve yurt dışındaki taraftarların katılımlarının beklendiği ve karnaval havasında geçmesi planlanan gösteri saat 15.00’te başlayacak. Gece geç saatlere kadar devam etmesi planlanan programda çeşitli sanatçılar sahne alacak, meşale ve havai fişek gösterileri yapılacak. Yoğun katılımın beklendiği programda Trabzonspor taraftarları şampiyonluk coşkusunu bir kez daha yaşama fırsatı bulmuş olacak.
Spor Toto Süper Lig'de, bitime 3. hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine getirmeyi hedefliyor. İlk maçta Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Trabzonspor rakibiyle 10 Mayıs'ta deplasmanda bu maçın rövanşını oynayacak. Kupa'da finale çıkmayı hedefleyen bordo-mavililer Ziraat Türkiye Kupasını da kazanarak sezonu çifte kupa sevinciyle kapatmayı hedefliyor.
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