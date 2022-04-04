Trabzonspor'da şampiyonluk hesapları

Spor Toto Süper Lig'in 31´inci haftasında sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalıp haftayı 71 puanla kapayan lider Trabzonspor'un şampiyonluğa kavuşması için önünde 7 maç kalırken, teknik direktör Abdullah Avcı´nın maç sonu şampiyonluk için "Sonuna geldik, umarım Ramazan Bayramı´nda en geç şampiyonluğu kutlamış olacağız" açıklaması camiayı heyecanlandırdı. 30´uncu haftada 3-2 mağlup ayrıldıkları Çaykur Rizespor deplasmanında "Şampiyonluğu 1 hafta daha öteledik, onun dışında başka bir şey yok" diyen Avcı´nın, son açıklamaları sonrası gözler yeniden erken şampiyonluk hesaplarına çevrildi.
ŞAMPİYONLUK İÇİN EN AZ 8 PUAN
En yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor´a 2´li averajda üstünlüğü bulunan Trabzonspor, ligde kalan 7 maçta en az 8 puan alması halinde şampiyonluk hedefine ulaşabilecek. Ligin en erken şampiyonu olarak tarihe geçme hedefine de ulaşmak isteyen bordo mavililere, bu rekoru kırmak için en az 2 galibiyet ve 2 beraberlik yetiyor.
Ligdeki aldığı başarılı sonuçlara rağmen takımın rehavete kapılmasını istemeyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 25'inci haftada galip geldikleri İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasından sonra "Şampiyonluğun ışığı pırıl pırıl parlıyor" diyerek ilk kez şampiyonluğu telaffuz etmişti.
NWAKAEME REKORU ERTELEDİ
Trabzonspor´un `Bay beyin´ ve `Sihirbaz´ lakaplı golcüsü Nwakaeme´nin dünkü karşılaşmadaki performans düşüklüğü, taraftarda hayal kırıklığı yarattı. Dünkü karşılaşmada 45 dakika süre alan ve yerini Cornelius´a bırak Nijeryalı yıldız; gol kaydedemeyince, Türkiye kariyerindeki en skorer sezonuna da ulaşamadı. 2018-2019 sezonunda 27 maçta 10 gol, 2019-2020 sezonunda 29 maçta 11 gol, 2020-2021 sezonunda 34 maçta 7 gol kaydeden Nijeryalı yıldız bu sezon ise 25 maçta 11 gol atmıştı.
BEŞİKTAŞ'I BOŞ GEÇMEDİ
Şampiyonluk yolunda ilerleyen Trabzonspor'un en skorer oyuncusu Cornelius, Beşiktaş'ı yine boş geçmedi. Ligde attığı toplam 13 golün 2´sini Beşiktaş´a karşı atan Danimarkalı yıldız, bordo-mavililerin siyah beyazlılara karşı deplasmanda 2-1 kazandığı maçta galibiyet golünü son dakikada atmıştı.
DJANINY, SIOPIS VE BAKASETAS CEZALI
Bordo mavililerde, sarı kart görüp cezalı duruma düşen Djaniny, Bakasetas ve Siopis gelecek hafta oynanacak olan Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek. Takımda cezalının yanı sıra özellikle savunmada sakat oyuncuların artması ise teknik direktör Avcı ve teknik ekibin canını sıkıyor. Bordo mavililerde, Ahmetcan Kaplan, Vitor Hugo ve Anders Trondsen'in sakatlığı bulunurken, cezası dolan sağ bek Bruno Peres ise bu hafta kadroda yer alabilecek.
Bugünü izinli olarak geçiren bordo mavili oyuncular, Cuma günü deplasmanda oynanacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına yarın başlayacak.
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