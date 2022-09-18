Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşandı. 32. dakikada sakatlanan Djaniny oyuna devam edemedi ve bordo-mavililer zorunlu bir oyuncu değişikliği yaptı. Trabzonspor'da Djaniny yerine Bardhi oyuna dahil oldu.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Edin Visca, Yusuf Yazıcı, Bruno Peres, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen, sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyordu.